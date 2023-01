Huurprijs van Drentse vrijesectorwoning iets goedkoper geworden

In Drenthe zijn de huurprijzen van een vrijesectorwoning in de laatste drie maanden van vorig jaar licht gedaald. Het gaat om een afname van 1 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Binnen Nederland is Drenthe de enige provincie waar een daling is te zien, zo blijkt uit cijfers van huurwoningplatform Pararius.

De gemiddelde huurprijs in onze provincie lag in de maanden oktober, november en december op 11,08 euro per vierkante meter. In het vierde kwartaal van 2021 was dat nog 11,19 euro. Drenthe behoudt daarmee de positie van de provincie met de 'goedkoopste' huizen in de vrije sector.

De grootste toename is te zien in Friesland, waar het prijskaartje van een vierkante meter huurwoning steeg met 5,5 procent tot 11,58 euro.

Noord-Holland heeft hoogste prijzen