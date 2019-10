Overlastgevers Rolderstraat Assen opnieuw in kaart gebracht

Deze zomer waren er in en om de uitgaans- en winkelstraat een aantal heftige geweldincidenten. Zo heeft de politie gericht geschoten bij de aanhouding van vier mensen in een zijstraat van de Rolderstraat. Eerder was er een steekincident bij een pizzeria achter het stadhuis en tijdens de TT werd iemand doodgeschoten in een huis aan de Rolderstaat. Ook werd een café tijdelijk gesloten in verband met handel in drugs.Winkeliers, horeca-ondernemers en buurtbewoners klagen al veel langer over overlast in de straat. De beschuldigende vinger wordt gewezen naar een groep jongeren. Zij zouden in drugs handelen en de straat terroriseren. Het zou gaan om jongeren uit de zogenaamde Maaskoopgroep, die eerder in de Asser wijken Pittelo en Lariks voor veel overlast zorgde.De gemeente Assen heeft sindsdien extra aandacht voor de groep jongeren. Er werd een samenscholingsverbod ingesteld en er werd hard opgetreden tegen crimineel gedrag. Aan de andere kant probeerde de gemeente de jongeren ook perspectief te bieden.“We hebben leden het aanbod gedaan om behulpzaam te zijn bij het zoeken van woonruimte, werk of studie. Toekomstperspectief bieden in ruil voor je onthouden van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen”, aldus een woordvoerder van de gemeente.Die aanpak werkt, zegt de gemeente. Binnen de huidige overlastgevende groep zitten nog maar een paar leden van de oorspronkelijke Maaskoopgroep. Zij zorgen nog wel voor problemen.Volgens de gemeente zitten zij vooral in een groep die drugs dealt en zich daarbij intimiderend gedraagt naar omwonenden, ondernemers en publiek in Assen.Naast een nieuwe scan van de overlastgevende groep jongeren werken de gemeente en de politie nog aan andere maatregelen om de Rolderstraat leefbaarder te maken. Samen met het OM wordt gewerkt aan plannen voor cameratoezicht, instellen van een samenscholingsverbod en preventief fouilleren. Handhaven wordt zo gemakkelijker voor de politie.Wanneer de maatregelen in gaan is nog niet duidelijk