Basisscholieren Odoorn 'adopteren' ouderen met dementie om taboe te doorbreken

Zo vertelt hij een anekdote over een kennis met dementie die hem bij een ontmoeting boos begroette. Van der Laan maakte rechtsomkeert en kwam een paar minuten later terug. "Toen begroette hij mij hartelijk en vroeg of ik zin had in een kop koffie", maakt hij de leerlingen duidelijk over de stemmingswisselingen van mensen met dementie.