Man opgepakt die masturbeerde voor Drentse tienermeisjes

In augustus ontving de politie de eerste melding over de schennispleger. Een 17-jarig meisje uit Gieten was lastig gevallen op het fietspad tussen Eexterhalte en Gieten. De man dook verschillende keren tussen de bomen op en haalde het meisje bovendien meermaals in met een grijze auto. De Gietense onthield het kenteken, waarop de politie de man traceerde. Omdat hij geen strafbaar feit had begaan, kon hij echter niet worden aangehouden.In de daaropvolgende weken kreeg de politie nieuwe meldingen binnen over een man met een grijze auto. Meerdere slachtoffers gaven het kenteken van de wagen door. De man toonde volgens de slachtoffers ook zijn geslachtsdeel. "We hebben hem niet op heterdaad kunnen betrappen, daarom konden we hem niet aanhouden", legt politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema uit. "Het werd een ander verhaal toen meisjes daarna vertelden dat hij ook stond te masturberen."De politie ontving vanuit meerdere plekken in Drenthe zeven meldingen. Drie daarvan leidden tot een aangifte. De verdachte uit de gemeente Oldambt meldde zich op verzoek van de politie vanochtend op het bureau in Assen. Daar werd hij aangehouden.