Drentse huizenprijs daalt, maar minder hard dan in de rest van Nederland

Koopwoningen in Drenthe zijn de afgelopen maanden iets goedkoper geworden. De gemiddelde verkoopprijs in onze provincie lag in de laatste drie maanden van vorig jaar op 350.000 euro. Dat is 1,5 procent minder ten opzichte van dezelfde periode in 2021, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM.

Drenthe blijft wat achter ten opzichte van de landelijke trend, want die laat een daling zien van ruim 6 procent. De verkoopprijs van een gemiddelde koopwoning in Nederland ligt daarmee nog altijd op 407.000 euro.

Uiteenlopende verschillen binnen Drenthe

De huizenprijzen in Drenthe daalden het hardst in Aa en Hunze en Westerveld. In beide gemeenten hoef je 12 procent minder neer te leggen voor een koophuis, vergeleken met een jaar eerder. Opvallend is dat er twee gemeenten zijn die een vrij forse stijging kenden. Het gaat om De Wolden (6,8 procent) en Noordenveld (7,2 procent).

Verder concludeert de NVM dat er in Drenthe 'eindelijk iets meer te kiezen is'. Het woningaanbod is het vierde kwartaal van vorig jaar (oktober, november en december) meer dan verdubbeld ten opzichte van die periode in 2021. "Uitschieter is de gemeente Meppel met een plus van 236 procent ten opzichte van een jaar geleden", meldt de makelaarsvereniging.

Afkoelende woningmarkt

De woningmarkt lijkt in Drenthe, in lijn met het landelijke beeld, verder af te koelen. "De echte gekte op de woningmarkt lijkt voorbij met name het extreme overbieden neemt af." De NVM baseert dit met name op het aantal verkopen boven de vraagprijs en hoe snel een woning wordt verkocht. "Dit lijkt de weg richting een stabielere woningmarkt."