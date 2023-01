Voedsel- en kledingbank Beilen verhuist naar centrum

De Kledingbank en Voedselbank in Beilen verhuizen definitief naar het voormalige Scapino-pand in het centrum van Beilen. Mogelijk gaan ze het pand delen met Humanitas.

In december werd bekend dat de pandeigenaar de locatie aan de Weverstraat tegen gereduceerd tarief wil verhuren, waarna de partijen in gesprek gingen.

Want lekkage is een van de problemen van het huidige onderkomen van de Kleding- en Voedselbank aan de Omloop in Beilen. Al jaren wordt er gepraat over een verhuizing.