Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Wij zetten een aantal activiteiten in Drenthe voor je op een rij.Woont je nog niet in Drenthe, maar wil je er wel gaan wonen? Of je woont al in Drenthe, maar je zoekt een ander huis? Dat komt goed uit. Twee keer per jaar is het Open Huizen Dag en zo ook deze zaterdag. Meer dan 400 woningen door de hele provincie kun je op de bonnefooi bezoeken. Of stiekem gluren bij de buren natuurlijk.Afzien en dat 32 of 24 uur lang. Dat is de Adventure Race Drenthe. Meedoen kan niet meer, maar kijken en aanmoedigen kan nog wel. Kijkplaatsen tijdens de race zijn onder andere De Molen in Gasselternijveen (zaterdag tussen 12.30 en 14.30 uur), Het Boomkroonpad in Drouwen (zaterdagavond tot 00.00 uur) en Breeland in Annen (tussen 15.45 en 19.30 uur). Moedig de deelnemers aan, houd ze wakker en kijk hoe ze zwemmen, lopen, mountainbiken, kanoën, skeeleren en steppen.Na drie jaar afwezig te zijn geweest is De Hondsrug Classic weer terug. Een mountainbike-evenement waar wedstrijdrijders, liefhebbers en recreanten tegelijk aan meedoen. Het Nije Hemelriek in Gasselte is het decor van deze wedstrijd, die inmiddels voor de zesde keer gehouden wordt.De eerste zaterdag van oktober is het bijna traditioneel perenplukken in Ruinerwold. In de, volgens eigen zeggen langste stoofperenboomgaard ter wereld, worden er tijdens het Stoofperenfeest peren geplukt. Ook zijn er marktkramen, foodtrucks en verschillende andere activiteiten. Heb je lekker peren lopen plukken in Ruinerwold, dan kan je ze zondag in Zuidwolde gaan persen. Dan is het namelijk vanaf 10.00 uur Fruitpersdag.Het hele weekend is het landelijk het Weekend van de Wetenschap. In Drenthe kun je dan onder andere naar de radiotelescoop in Dwingeloo. Ook gooit NHL Stenden Hogeschool in Emmen op zaterdag haar deuren open en kan je onder andere zien hoe plastic korrels veranderen in een bloempot. Daarnaast kun je in Borger de archeologie beleven.Zaterdag is het jaarlijks terugkerende Truck by Night weer in Emmen. Tussen 14.30 uur en 16.00 uur worden mensen met een beperking rondgereden met een truck. De vrachtwagens rijden door Bargeres, Emmerhout, Angelslo en de Rietlanden. Na de rit met de vrachtwagens is er een feest in de kantine van VV Bargeres.