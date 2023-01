Grootste biovergister van Nederland gaat gasproductie verviervoudigen

Bio Energy Coevorden (BEC) wil met behulp van brandstofgigant VARO Energy uit Zwitserland de productie uitbreiden van 25 naar 100 miljoen kubieke meter gas per jaar. Dat houdt in: genoeg groen gas voor maar liefst een derde van alle huishoudens in Drenthe. Buurtbewoners uit de nabijgelegen wijk De Heege schrikken van de plannen, vanwege stankoverlast.

Vrachtwagens met mest, slachtafval, maar ook maïs en overgebleven voedsel van restaurants rijden af en aan naar de megabiovergister op het Europark in Coevorden. In 2019, toen het bedrijf zich er vestigde, was het meteen al de grootste van Nederland. Momenteel produceert het per jaar ruim 25 miljoen kubieke meter groen gas, dat naar huishoudens in en om Coevorden geleid wordt.

Investering van honderden miljoenen dollars

De huidige plannen moeten ervoor zorgen dat het bedrijf een van de grootste biovergisters van Europa wordt. De familie Jacobs, eigenaar van BEC, verkoopt tachtig procent van de aandelen aan het Zwitserse brandstof- en energiebedrijf VARO Energy en behoudt zelf vijftien procent.

Met de investering zijn honderden miljoenen dollars gemoeid, laat VARO Energy-topman Dev Sanyal aan persbureau Reuters weten. Hij spreekt van een gunstige ligging, op de grens tussen Nederland en Duitsland. De grootaandeelhouder wil de capaciteit van de biovergister opschalen naar 100 miljoen kubieke meter gas per jaar in 2026. Daarmee komt BEC in de top drie grootste biovergisters van Europa.

'Markt schreeuwt erom'

Vorig jaar liet BEC al weten de productie binnen enkele jaren te verdubbelen naar vijftig miljoen kubieke meter gas op jaarbasis. De markt vraagt er niet om, ze schreeuwt erom, zegt woordvoerder Frank Duut: "De wereld wil groen gas. De markt wordt alleen maar groter. Daarom zetten we deze stap met een groot, financieel sterk bedrijf." Zonder de Zwitserse oliegigant was het volgens BEC niet mogelijk om deze ambities waar te maken.

BEC gaat vooral op het eigen terrein bijbouwen. Daar is het al mee bezig. Alleen de weegbruggen voor de vrachtwagens komen op een aangekocht weiland naast de entreepoorten. "In principe hebben wij hier voldoende ruimte om de uitbreiding te realiseren. Hier hielden we bij de oprichting al rekening mee", laat Duut weten. "Maar dat het zo snel zou gebeuren, zagen we niet aankomen." Voor de nieuwe uitbreidingen moet het bedrijf nog wel vergunningen aanvragen bij de Provincie Drenthe.

Klachten over stankoverlast

Hoe verheugd het bedrijf is met de uitbreiding, zo geschrokken zijn de bewoners uit de nabijgelegen wijk De Heege. In de beginfase vier jaar geleden zorgde het bedrijf voor veel stankoverlast. Fred te Riet, die namens meerdere bewoners zijn zorgen uit, geeft toe dat de stankoverlast weliswaar is verminderd, maar is niet blij met de uitbreidingsplannen. Hij zegt wéér te vrezen voor meer stankoverlast.

Onterecht, denkt Duut: "Destijds hadden we te maken met opstartproblemen. Dat was een proeffase, waarin we lekkages hebben ontdekt en aangepakt. Sindsdien is de stankoverlast gestopt. We houden de vieze lucht binnen door onderdruk in de hallen waar we de mest verwerken."

Toch ruiken sommige wijkbewoners de stank nog steeds. De Riet wil de vergunningsaanvragen daarom aanvechten: "Toen ik hier kwam wonen in 1996 was het bedrijventerrein nog bestemd voor lichte industrie. Moet je nou kijken wat er allemaal staat. We ondervinden daar hinder van."

Stapsgewijs nog groter