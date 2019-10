Heeft de biologische supermarkt toekomst? 'Ze weten wat ze aan ons hebben'

Samen met zijn vrouw Harmanna zorgt hij voor het dagelijkse wel en wee in de bio-super aan de Torenlaan. Het is hem niet ontgaan dat landelijke media meldden dat sommige biologische ketens in zwaar weer verkeren. Marqt, dat net als Odin voornamelijk vestigingen in de Randstad heeft, moest bijvoorbeeld al winkels sluiten."Gemiddeld genomen denk ik dat alle biologische winkels het moeilijker hebben dan pak 'm beet tien jaar terug. Maar bij ons is er niets aan de hand, het is hier de laatste twee jaar stabiel, met zelfs een lichte groei", zegt Vos. Zonder andere biologische concerns tekort te willen doen, is de ondernemer er heilig van overtuigd dat Ekoplaza toekomstmuziek heeft."Bij sinaasappels wordt er in normale supermarkten bijvoorbeeld nog wel eens wat aan gedaan om de schil extra te laten glimmen en nog steeds heet het sinaasappeltje daar biologisch", vertelt Vos."Bij ons wordt niets toegevoegd. Nee, écht niets", gaat hij verder. Het is volgens de ondernemer dan ook dé manier waarop de bio-super zich onderscheidt. "Alleen zonder toevoegingen krijgt een product bij ons het stempel biologisch. En dan hebben we het nog niet eens gehad over dat hele verpakkingsverhaal. Daar wordt veel over geroepen, maar niets aan gedaan. Bij ons wel."Vos moet lachen als hij het erover heeft. In zijn geval duidt dat er duidelijk op dat hij zich geen zorgen maakt over de concurrentie van de gewone supermarkten. "Er is al jaren een vaste groep klanten die hier komt omdat die mensen weten wat ze aan ons hebben. En inderdaad, veel van hen kennen we persoonlijk. Misschien wel zeventig tot tachtig procent", meent hij.In een biologische winkel als Ekoplaza krijgen mensen volgens Vos veel meer dan alleen maar bewuste producten voorgeschoteld. "Het verhaal eromheen bijvoorbeeld. Als je bij een biologische winkel koopt, maak je de wereld ietsje beter. We plukken er dan ook oprecht de vruchten van dat mensen zich over het milieu steeds meer zorgen maken."Was de biologische winkel tientallen jaren geleden nog een winkel die gerund werd door 'geitenwollensokkentypes', intussen zijn de winkels een stuk laagdrempeliger geworden.Het allerbelangrijkste verschil met de gewone supermarkten? "Wij hoeven mensen niet te verleiden met Max Verstappen-zegels om producten te kopen", zegt Vos. "Wij laten ze met producten kennismaken. Zo lang dat gewaardeerd wordt, stellen we onze eigen toekomst veilig."