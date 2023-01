Twee mannen opgepakt na inbraakgolf in Meppel

Twee mannen van 21 jaar uit Meppel zijn onlangs aangehouden voor een woninginbraak in die stad. De politie onderzoekt of het duo betrokken is bij meer inbraken in de gemeente. Meppel wordt sinds vorig jaar geteisterd door een inbraakgolf.

Tot september stond de teller op negentig inbraken, daarmee was de gemeente procentueel gezien de grootste stijger van Nederland. In december lijkt het aantal insluipingen te zijn gedaald, meldt een politiewoordvoerder. "Maar we blijven surveilleren en de boel in de gaten houden."

Verband nog onduidelijk

De Meppelers zijn opgepakt voor een inbraak in augustus. Ze zijn verhoord, maar inmiddels weer op vrije voeten. Of ze gelinkt kunnen worden aan meer insluipingen, moet nog blijken. "Bij elke aanhouding kijken we of er een mogelijk verband is", benadrukt de woordvoerder.