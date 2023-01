Twee kuub hout gestolen bij Zweeloo: 'Dit is serieuze diefstal'

Koude kermis

Hellinga vermoedt dat het hout is gestolen om in de kachel te gooien. Want niet alleen de energieprijzen, maar ook de prijzen van haardhout zijn gestegen. Vergeleken met vorig jaar, is haardhout nu een keer zo duur.

Maar, stelt Hellinga, de dief komt van de koude kermis thuis. "Het hout dat net gezaagd is, is nog te nat. Dit moet je nog in blokken zagen en nog kloven. Dat moet je drie jaar te drogen leggen, totdat het vochtgehalte 17 procent is. Pas dan kun je het opstoken."

"Dus als je het gebruikt als brandhout omdat de gasprijs zo hoog is, dan zal je drie jaar moeten wachten. Maar tegen die tijd kan de gasprijs wel weer dusdanig gedaald zijn dat je denkt: was dit het risico waard?"

Hellinga ziet dat een toenemend aantal mensen dat risico wel durft te nemen. "Wij horen van collega's bij andere organisaties ook dat er steeds meer hout gestolen wordt. Mensen met rugzakjes, het wordt zelfs in kinderwagens gestopt."

Gepaste maatregelen

Hellinga zegt dat Het Drentse Landschap meer maatregelen gaat nemen, om te voorkomen dat er in de toekomst nog hout gestolen wordt.

"We hangen camera's op. Je kan natuurlijk niet overal camera's ophangen, maar we hopen dat we een keer een kenteken op beeld kunnen krijgen. Dan hebben we goed bewijs en dan wordt het een ander verhaal. Helaas, maar het is noodzakelijk."