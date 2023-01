Wasserettes zijn populair, dus Assen heeft er nu ook een

Sinds de gasprijzen zo zijn gestegen is het topdrukte bij wasserettes. Mensen krijgen hun wasjes thuis bijvoorbeeld niet droog, omdat ze de verwarming (zoveel mogelijk) uit hebben. Assen had nog geen wasserette en daarom heeft Kees Eldering er een geopend. "Wij verwachten dat de energieprijs nog wel een tijd hoog blijft, of hoger wordt, dus ik denk dat dit een zinvolle aanvulling is hier in Assen."

Het doet nogal jaren 50 aan, zo'n zelfbedieningswasserij. Maar eigenlijk is het onterecht de wasserette als 'ouderwets' te bestempelen, zegt Eldering. "Ik denk dat het juist nu iets toevoegt, aan deze moderne economie. Met de energiecrisis. En met mensen die milieubewuster en energiezuiniger willen zijn."

Goedkoper drogen

Niet zozeer het wassen, maar vooral het drogen van je was is duurder als je het thuis doet, zegt Eldering. "Een droger gebruikt gewoon heel veel energie. Als je een droger hebt die 2,5 uur moet draaien, als je er katoenen was in hebt, dan kost dat gewoon heel veel stroom. En wij hebben heel grote drogers, dus dat gaat ook nog eens veel efficiënter."

Ook verwarmt de wasserette het water van de wasmachines niet, waardoor ze energiezuiniger werken. "Als je thuis wast zit de meeste energie die je verbruikt in het verwarmen van het water. Dat doen wij niet, omdat wij wassen met ozontechnologie. Dat zorgt ervoor dat de vezels open gaan staan, en dat moet in koud water. Thuis gebruik je hier warm water voor."

Vooral drogen populair