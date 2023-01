Kwart miljoen in noodfonds dorpshuizen Midden-Drenthe

Ook is er de vraag of 250.000 euro genoeg is voor de dorpshuizen, zo'n twintig in totaal. "Als het geld op is, is het geld op. Dan moeten we op zoek naar eventueel extra geld", zei wethouder Rico Schans daarover. Want hij wil hoe dan ook dat de dorpshuizen kunnen blijven bestaan. "Maar het liefste gebruiken we dat geld om de buurthuizen te verduurzamen, liever dan het betalen van de gas- en stroomrekening."