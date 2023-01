Eis: 3,5 jaar cel voor supermarktovervaller Nieuw-Dordrecht

"Ik dacht eerst dat het een grap was. Zoiets gebeurt niet in Nieuw-Dordrecht, dacht ik nog." Dat zei een 15-meisje tegen de politie over de supermarktoverval in maart 2021. Ze was op dat moment aan het werk als caissière, en weigerde de kassa open te doen. De overvaller trok de lade open en ging er met ruim 1300 euro vandoor.

De officier van justitie eiste 3,5 jaar cel tegen de 45-jarige uit Emmen die verdacht wordt de overval te hebben gepleegd. De man ontkent met klem. "Dit is een karaktermoord. Ik heb net zo'n auto als die waarin de overvaller naar de supermarkt kwam. Er wordt vervolgens van alles in mijn schoenen geschoven", zei de man verontwaardigd. Via camerabeelden kwamen de agenten bij hem uit.

Slepen met been

Op de beelden, die op zitting werden getoond, is te zien dat de dader uit een opvallende type auto stapt, met bijzondere velgen en een trekhaak. Met een wapen in de hand eiste de man geld. Hij ging, iets slepend met zijn been en met het geld in de handen, naar de uitgang.

De Emmenaar wordt om uiteenlopende redenen als verdachte aangemerkt. Hij beschikt niet alleen over de opvallende auto die op camerabeelden is vastgelegd, ook sleept hij vanwege een hernia met zijn been, is te zien op beelden. Opvallende gelijkenissen, zei de officier van justitie.

Bovendien zei een klant, die aanwezig was tijdens de overval, tegen de politie de overvaller te herkennen. De man zat eerder in haar vriendengroep en ze had zelfs een tijdlang een relatie met de man.