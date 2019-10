Ondernemen in Drenthe: Onderneming van het Jaar is een eretitel

En er was al een flinke selectie gemaakt. Ruim honderd aanmeldingen kreeg de organisatie van de verkiezing. Van die honderd bedrijven zijn er uiteindelijk acht geselecteerd die allemaal in aanmerking komen voor het predikaat, zo zegt de jury.Avitec uit Nieuw Buinen is één van de finalisten. Een bedrijf in de infrastructuur. De tweede finalist is Graaco in Coevorden. Een over- en opslagbedrijf op de grens van Nederland en Duitsland. De derde finalist is SEM Productions uit Meppel. Het bedrijf houdt zich bezig met licht en geluid.De jury gaat binnenkort op pad en bezoekt de finalisten. Hét moment voor de betreffende ondernemingen om de jury voor zich te winnen. "Ik denk dat we alle drie een fantastisch bedrijf hebben", zo zegt Ben Blog van Graaco. "En dat we alle drie ons best zullen doen om de jury te overtuigen, dat is wel duidelijk."Ben Timmermans van Avitec uit Nieuw Buinen heeft al een beetje nagedacht over het bezoek van de jury. "Ik probeer ze mee te nemen in het enthousiasme van onze medewerkers en ze te laten zien wat we doen."Dimitri Nashid Khali van SEM Productions denkt ook veel te kunnen laten zien. "Ik ga ze rondleiden door ons magazijn. dat is best indrukwekkend als je tot acht meter hoog kisten ziet staan die heel Europa door gaan voor concerten bijvoorbeeld."Alle drie zijn ze overigens wel blij met de verkiezing. Vooral de insteek is volgens Ben Blog belangrijk. "Het draait hier niet om de ondernemer, maar om de onderneming. En daar ben ik wel blij mee. We doen het samen."De finale van de verkiezing is op 21 november in theater De Tamboer in Hoogeveen. Dan wordt ook duidelijk wie zich het komende jaar 'Onderneming van het Jaar' mag noemen.In 'Ondernemen in Drenthe' stellen de drie finalisten zich voor. Het programma is te zien na het regionale nieuws op TV Drenthe. En anders online: