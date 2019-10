Scorende Miedema met Oranje moeizaam langs Slovenië

Zonder vaste krachten als Lieke Martens, Jackie Groenen en Stefanie van der Gragt kwam Oranje op Sloveense bodem op achterstand. Keepster Sari van Veenendaal redde nog op de inzet van Lara Prasnikar, maar was kansloos op de rebound van Mateja Zver. Dankzij een goal van Miedema kwam Nederland nog voor de pauze op gelijke hoogte. De Hoogeveense spits tikte bij de tweede paal binnen op aangeven van Lineth Beerensteyn.Diezelfde Beerensteyn bezorgde Oranje in de tweede helft voor het eerst een voorsprong. Uit een fraaie voorzet kopte de jubilaris, die haar vijftigste interland speelde, raak: 1-2. Daarmee was het slordig acterende Nederland echter niet in veilige haven. Slovenië kwam op 2-2 via Kaja Korosec, die oog in oog met Van Veenendaal geen fout maakte.In het laatste kwartier van de wedstrijd stelde Oranje de zege alsnog veilig. Met twee vrije trappen nam recordinternational Sherida Spitse beide doelpunten voor haar rekening. De 2-4, een prachtige bal in de kruising, was een plaatje.Nederland speelt dinsdag in de kwalificatiecyclus tegen Rusland. Miedema en haar ploeggenoten werken die wedstrijd af in het stadion van PSV.