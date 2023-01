Assenaar (26) wordt verdacht van doden pasgeboren zoontje

Volgens de man viel het kind op 6 oktober van de commode. Maar het letsel past daar niet bij, zei de officier van justitie. Volgens onderzoek, dat weliswaar nog niet helemaal is afgerond, komt het letsel door fors geweld en niet door een medische oorzaak. Volgens het voorlopig sectierapport moet er sprake zijn geweest van een zogeheten krachtinwerking zoals botsen, gooien of schudden.

Het kindje had een breuk in de schedel en bloeduitstortingen onder het hersenvlies en in het netvlies van beide ogen. Ook werd een oudere breuk in het onderarmpje geconstateerd.