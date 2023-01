Toename in aantal spullen voor kringloopwinkel: 'Voorjaarschoonmaak nu in januari'

Een nieuw jaar, dus zijn er mensen met goede voornemens. Waar de één meer wil sporten, wil de andere beginnen met een schone lei in huis. Dat betekent topdrukte bij de kringloopwinkels, maar die zijn door de toename van het aantal spullen een stuk kritischer in wat ze aannemen.

Ook bij de Hippe Kringloop in Assen merken ze dat er een toename is van het aantal spullen dat binnen wordt gebracht. Hierdoor zijn zij genoodzaakt om kritischer te zijn in wat ze aannemen en dus kunnen verkopen.

'Januari schoonmaak'

Eigenaresse van de Hippe Kringloop Luzan Boerma denkt wel te weten waar al die spullen ineens vandaan komen. "Na de feestdagen komen mensen de kerstpullen brengen. Maar het lijkt ook wel alsof de voorjaarschoonmaak, die mensen vroeger deden, verplaatst is naar januari. Dat mensen nu alles opruimen en schoonmaken."

Door die toeloop van mensen en spullen, moeten ze kritischer zijn. "Want een opslag hebben we bijna niet en niet alles verkoopt. Daarnaast moeten we de spullen naar het grofvuil brengen en wij kunnen niet net als inwoners twee keer per jaar gratis bij het grofvuil terecht. Dus we kunnen gewoon niet alles aannemen."

Oud ijzer

Mensen leveren op dit moment vooral bloempotten, pannen, boeken, cd's en dvd's in. "Maar hier worden we dus wel wat kritisch op. Pannen met allemaal krassen erin raken we niet kwijt. Dus die brengen we dan naar oud ijzer, daar krijgen we er nog een beetje geld voor." Maar eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken. "Laatst kwam iemand zijn kattencollectie inleveren. Een hele collectie aan kattenbeeldjes. Maar ook speldjesverzamelingen, Boeddhabeeldjes. Noem het maar op", lacht Boerma.

Uittesten

Ook bij de ophaaldienst van de kringloop nemen ze niet meer alles mee in de bus, vertelt Joran van der Deen van de ophaaldienst. "Wij kijken of het er op het oog goed uitziet. Banken en stoelen checken wij of ze niet doorgezakt zijn. Daarnaast kijken we ook naar de verkoopbaarheid van de spullen of dat past in onze winkel. Geen schade is natuurlijk ook belangrijk."

Daarnaast zorgen zij ervoor de er niet te veel meubels naar de stort moeten. "Spullen die we niet kunnen verkopen, die moeten wij ook naar de stortbult brengen. Dat kost ons geld en dat willen wij voorkomen. Dus wij testen alles uit op locatie, maar als we het niet meenemen dan brengen wij mensen wel in contact met instanties die wel alle spullen meenemen", vertelt van der Deen.