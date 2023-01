De heldenmoed van Thie Brouwer en zijn familie was 'vanzelfsprekend'

De oude weduwe Brouwer

Thie's moeder Watsina is als oudere dame ook betrokken bij het verzet. "Ze stelde haar hele huis open. En achterin de schuur was een tegel die ze kon oplichten, daaronder zat een drukkerijtje om vervalste persoonsbewijzen te maken. Net als mijn opa had mijn overgrootmoeder diezelfde vanzelfsprekendheid. Ze was een hartelijke, lieve vrouw."

Tijdens de gehele oorlogsperiode ving ze mensen op in haar huis aan de Handelskade in Stadskanaal. Daar zit onder meer de Joodse puber Aby de Lange uit Amsterdam ondergedoken in de laatste zeven, acht maanden van de oorlog. "Daar zaten negen mensen, het was volle bak."

Zware tijd in Stadskanaal

Voordat Aby de Lange in augustus 1944 in Stadskanaal terechtkomt, zit hij op meer dan tien andere adressen. Volgens zoon Job de Lange heeft zijn vader het niet makkelijk. "Eerder zat hij in Baarn ondergedoken, waar hij zich nog best vrij voelde. Maar in Stadskanaal was het zwaar, hoewel hij blij was dat hij onderdak had."

Aby moet vooral binnenblijven, omdat de kans op ontdekking te groot is. "Het leven was eentonig", weet Job. "Hij las wat en deed wat in de huishouding. Mijn vader mocht niet te veel bij de ramen komen en mocht meestal niet naar buiten. Een enkele keer mocht hij stilletjes luchten in de tuin."