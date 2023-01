'Kapotte lift in Meppel wordt misbruikt door fietsers'

Opnieuw is de lift op het station in Meppel kapot. Woensdagmiddag zat een scholiere een tijd opgesloten in de lift. Ze moest door de brandweer worden bevrijd.

Het is zeker de achtste keer in drie jaar tijd dat dat gebeurde. Woordvoerder Jacqueline Toonen van spoorbeheerder ProRail noemt dat teleurstellend. "Het is heel vervelend voor mensen die afhankelijk zijn van de lift, want iedereen moet zelfstandig kunnen reizen", zegt ze.

Volgens Toonen was een klemzittende fiets de oorzaak van de problemen, waardoor uiteindelijk de vergrendeling van de deur ontzet raakte en de lift stopte. En dat is een vaker terugkerend probleem bij de liften op het station. Fietsen komen al dan niet per ongeluk klem te zitten, maar ook wordt de lift volgens ProRail op andere manieren vernield.

Oproep aan scholieren

"Landelijk gezien hebben we veel last van vandalisme en oneigenlijk gebruik van de liften. Ook in dit geval een scholiere die met een fiets de lift in gaat en klem komt te zitten, terwijl er een keurige, veilige fietsroute om het station Meppel is aangelegd door de gemeente. Maar dat wordt door veel scholieren gezien als een omweg." Aan de oostkant van het station liggen enkele middelbare scholen. Op die scholen heeft ProRail een folder verspreid die oproept om die fietsroute te nemen.