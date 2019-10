Boek vol verhalen over inwoners van Noordbarge is na tien jaar klaar

We schreven maar door, en toen kwam de ramp, want het was veel te veel Ab Engbers

In zoveel jaar vloeiden er heel wat pagina's uit de pennen van de schrijvers. "Het is geen boek wat je in één avond uitleest", vertelt mede-schrijver Ab Engbers in het RTV Drenthe-programma Hemmeltied. "Het is ook meer een naslagwerk. Als je denkt, ik wil wat van Henk Jeurink weten, dan kijk je bij de J en zoek je het paginanummer. Zo zit het een beetje in elkaar."Diezelfde Henk Jeurink schrijft zelf ook mee aan het boek. Hij was erbij toen het idee ontstond. "Er waren grote fototentoonstellingen in de gemeente Emmen. Ook in Noordbarge. Dat was zo mooi. Het was één groot feest. Toen moest er een commissie komen die een boek zou schrijven."Leidraad in het naslagwerk is 'wie woonde daar en wat deed-ie dan', vertelt Jeurink. De verhalen gaan dan ook vooral over de (oud-)inwoners van Noordbarge, voornamelijk in de vorige en deze eeuw. "Het begint met mensen opzoeken die nog iets kunnen vertellen", vertelt Jeurink. Een proces waar Engbers nog wel een anekdote over heeft. "We kregen dan de opdracht een huis te bezoeken en de bewoners te bevragen. Dan kwam je terug met een verhaal en dan zei Henk (Jeurink) 'ho, ho, dat en dat moet er ook nog bij, en dat nog'. En dan zei ik 'schrijf hem dan zelf'."Het is tekenend voor het fanatisme en de groeiende historische kennis van de schrijvers over Noordbarge. Op een gegeven moment moest de uitgever hen zelfs een beetje tot de orde roepen. "We schreven mooie verhalen en we schreven maar door. En toen kwam de ramp, want het was veel te veel. Er moesten verhalen geschrapt worden", vertelt Engbers.Maar het boek staat volgens Jeurink nog steeds bomvol met prachtige verhalen. "Er is zelfs een moord geweest in Noordbarge", verklapt hij er eentje. "En dat was ook nog eens de verkeerde." Hij doelt op de dood van Jan Steenge. Hij werd met stokken doodgeslagen door een groep mannen. Maar volgens Jeurink hadden ze een ander op het oog. "Die man was nachtwaker en die had een vervanger geregeld. Zijn vervanger is toen vermoord."Het boek van de Historische Commissie Noordbarge ligt inmiddels bij de binder, maar een fysiek exemplaar hebben zelfs de schrijvers nog niet in handen gehad. Zaterdagmiddag 12 oktober om 14.00 uur is de presentatie van het boek in Hotel ten Cate. Daarbij is onder meer burgemeester Eric van Oosterhout aanwezig.