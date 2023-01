Een mbo-diploma wordt straks mogelijk meer waard: 'We hebben juist handen nodig'

Het ziet ernaar uit dat werken met je handen straks meer loont dan mensen die in de boeken zitten. Tenminste, als je in de techniek werkzaam bent. Uit de keuzegids voor mbo-opleidingen blijkt dat een afgestudeerde mbo'er vier euro bruto meer verdient dan een afgestudeerde hbo'er.

"Mooi dat we nu ook zo gewaardeerd worden", zegt Damian Heidinga. Heidinga is mbo-student allround automonteur bij het Drenthe College. Hij heeft al een andere technische studie achter de rug. "Sommige mensen kunnen nu eenmaal beter met hun handen leren dan studeren in de boeken. Maar die waardering in meer loon had wel wat eerder gemogen", is zijn mening.

Passie op waarde geschat

Medestudent Emma Peeters is het roerend met hem eens. Zij wil later de procestechniek in. "Onze technische kennis, die we hebben over machines en producten, wordt nu eindelijk gewaardeerd. Hoewel wij geen boekenwurmen zijn, kunnen we wel problemen oplossen."

Voor Peeters is de stijgende lijn in de financiële waardering voor mbo'ers een reden om in de techniek te blijven. "We deden het jaren niet voor het geld. Maar doordat onze passie nu op waarde wordt geschat, wordt het vak ook veel leuker. Ik denk dat er dan ook meer mensen voor een technisch beroep kiezen."

Af van stigma

Die technische mensen zijn nodig. Met grote uitdagingen als de energietransitie en woningbouw zijn praktisch opgeleide mensen overal nodig. Pascal van der Aa is van de Stichting Techniek Onderwijs. Hij wil ook af van het stigma dat praktisch opgeleiden 'minder waard zijn' dan hbo'ers. "Er is nog steeds heel veel aandacht voor mensen die goed kunnen leren. 'Welk niveau doet je kind?', hoor ik nog heel veel om mij heen. Kinderen worden door ouders gestimuleerd om zo hoog mogelijk in te stromen. Daar moeten we echt vanaf. Veel leerlingen kunnen juist goed met hun handen werken en worden doodongelukkig van studeren. We hebben juist handen nodig."

Dat techniekonderwijs steeds vaker in beeld is, ook bij middelbare scholieren, is duidelijk. En nu ook zichtbaar, want ook in het vmbo kiezen leerlingen in het derde leerjaar steeds vaker een technisch vakkenpakket blijkt uit cijfers. Daarnaast kiezen steeds meer meisjes voor een technisch profiel.

Houd ze binnenboord