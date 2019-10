LTC maakt achterstand tegen Gorecht goed

Voor de pauze had LTC weinig in de melk te brokkelen. Gorecht was heer en meester en scoorde tweemaal via spits Bob Poorta. Daarvoor miste Thijs Hekman ook nog een penalty namens de thuisploeg.Een ander LTC kwam uit de kleedkamer. Waar de ploeg voor rust geen kans creëerde, was het nu wel gevaarlijk. Marc Heerings maakte snel de aansluitingstreffer. De gelijkmaker was een beauty. Richard Mulder schoot van grote afstand binnen. Invaller Imre de Jonge, die zijn competitiedebuut maakte, scoorde de winnende treffer.Na afloop stond matchwinner De Jonge met een grote glimlach de pers te woord. “Het was een wedstrijd met twee gezichten. Ik weet niet wat er in de rust is gezegd, maar het is iets goeds geweest, lacht De Jonge.