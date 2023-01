Politie: verkeersongevallen met letsel in Emmen bijna met de helft gestegen

Het aantal verkeersongevallen waarbij iemand gewond raakte is in de gemeente Emmen met 41 procent gestegen. In 2022 vonden er 182 verkeersongevallen plaats tegenover 129 een jaar eerder. Het aantal met dodelijke afloop steeg van vier naar zes.

Die cijfers maakte teamchef Anko Lange van de politie Zuidoost-Drenthe bekend tijdens een commissievergadering van de gemeente Emmen. Achter die cijfers duiken volgens Lange een aantal zorgwekkende trends op. "Zo viel ons een stijging op van het gebruik van drugs achter het stuur. "Dat zien we steeds vaker en daar maken we ons zorgen over. Verdovende middelen hebben soms zeer zware aanrijdingen tot gevolg."

Daar komt bovenop het rijden onder invloed van alcohol. "Een verschijnsel wat we ook nog niet hebben kunnen uitbannen."

Gebiedsverboden

Andere 'stijgers' waren volgens Lange het aantal overlastmeldingen wat betreft ruzies of twisten. Daarbij legde de politie in totaal twintig gebiedsverboden op aan hardnekkige overlastplegers. De meeste overlast vond plaats in het centrum, gevolgd door de wijken Emmermeer en Angelslo. Bij drank- en drugsoverlast was ook sprake van een toename (625, normaal zo rond de 500).

'Geen kant op'