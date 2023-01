Wethouder Midden-Drenthe blundert en plan vakantieparken moet terug naar tekentafel

Alle raadsfracties zien het als een gênante vertoning. Het dossier over permanente bewoning op recreatieparken in de gemeente Midden-Drenthe. Al 30 jaar rommelt het en de gemeente blijft hangen in dezelfde discussies en dezelfde fouten. "Het is geen hoofdpijndossier meer, maar meer een stevige migraine", zo omschrijft Arnoud Knoeff, fractievoorzitter van D66 de situatie.

Geen lege stoel is er te vinden bij de commissievergadering donderdagavond in het gemeentehuis in Beilen. Bewoners en recreanten zijn in grote getale naar de vergadering gekomen om van zich te laten horen. Onderling verschillen ze van mening, maar over een ding zijn ze het eens: de gemeente is aan het aanmodderen.