Achilles 1894 haalt weer uit en blijft koploper

Bij Achilles zijn de schijnwerpers vanaf deze voetbaljaargang volledig op de zaterdagploeg gericht. Wegens financiële problemen moest de club na het vorige seizoen immers stoppen met prestatievoetbal op zondag. Enkele spelers stapten over naar de zaterdagploeg, die zich mede daardoor serieus lijkt te kunnen richten op de titel. Dat werd onderstreept met klinkende zeges in de eerste twee competitieduels. Bij SVN'69 werd met 1-8 gewonnen en thuis kreeg SCD'83 met 5-0 aan de broek.Tegen Lutten, dat 4 punten verzamelde in de voorgaande wedstrijden, brak Achilles de wedstrijd open dankzij twee rake vrije trappen. Eerst schilderde aanvoerder Wouter van der Molen de bal prachtig in de kruising, daarna verschalkte Tim Migchelsen doelman Lars Mulder met een harde inzet in de andere hoek. Door een fraai schot van Romario Tjong-A-Sie liep Achilles voor de pauze zelfs uit naar een comfortabele 3-0 voorsprong.Van Lutten had de thuisclub nagenoeg niets te vrezen. De gasten uit Overijssel kwamen in de eerste helft zelden in de buurt van het doel van keeper Arne Wilpshaar. Na de hervatting toonde Lutten iets meer aanvallende intenties, maar een doelpunt bleef uit. Tobias Stel, die al voor rust was ingevallen voor de geblesseerd geraakte Dzenan Sarkinovic, gooide de wedstrijd namens Achilles na ruim een uur spelen definitief in het slot door de 4-0 te maken.Tjong-A-Sie voerde het doelpuntentotaal in de laatste twintig minuten op tot een half dozijn. Met zijn tweede en derde goal van de middag bepaalde hij de eindstand op 6-0. Door die klinkende uitslag blijft Achilles de ranglijst aanvoeren. CSVC uit Coevorden heeft als enige club in 3D ook nog geen fout gemaakt.