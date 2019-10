Bal in het gezicht: Speler SVN'69 naar ziekenhuis

Bij de wedstrijd tussen SVN'69 Nijeveen en Hoogeveen Zaterdag in de 3e klasse D is vanmiddag een speler van de thuisclub afgevoerd naar het ziekenhuis in Zwolle nadat hij een bal hard in zijn gezicht kreeg geschoten.

Inmiddels heeft de club via Twitter laten weten dat het naar omstandigheden goed gaat met de speler en dat er geen sprake is van nekletsel of een hersenschudding."Na het voorval klaagde hij vooral over pijn aan zijn strot en nek en voelde zich daarnaast misselijk en duizelig." gaf SVN'69 voorzitter Jaap van der Niet in een eerste reactie aan. Het opgeroepen ambulancepersoneel kon ter plekke geen diagnose stellen en vervoerde de oud-speler van Alcides naar het ziekenhuis in Zwolle. Daar werd in het begin van de avond duidelijk dat hij er geen ernstige verwondingen aan over heeft gehouden.Nijeveen verloor de wedstrijd in de 3e klasse D uiteindelijk met 2-3.