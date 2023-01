Rijstrook A37 tijdelijk dicht na ongeluk bij Hollandscheveld

Verkeer op de A37 vanaf de Duitse grens richting Hoogeveen had vanochtend te maken met files. Ter hoogte van Hollandscheveld was de rechterrijstrook tijdelijk afgesloten vanwege een ongeluk.

Volgens de politie waren bij dit ongeluk twee auto's betrokken. Wat er is gebeurd, is nog niet bekend. De politie laat weten dat de betrokkenen in ieder geval geen ernstige verwondingen hebben.