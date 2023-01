'Nieuwe verdachte in grootschalige witwaszaak'

Er is een nieuwe verdachte in de grootschalige witwaszaak rond Theo E. uit Gasteren. Het zou gaan om de eigenaar van Hutten Metaal Yamaha Racing uit Hardenberg.

De zaak kwam vorig jaar september aan het licht toen de politie en FIOD op verschillende plaatsen in Nederland invallen deden. Het gaat om constructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Dit witwassen gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.