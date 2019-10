Drone-festival trekt 6000 liefhebbers naar TT-Circuit

Het was de eerste keer dat er op het circuit een festival werd gehouden dat compleet in het teken stond van drones. Ina Ebbinge en mede-organisatoren mochten vandaag naar eigen zeggen 6000 bezoekers uit binnen- en buitenland verwelkomen. "Mooie cijfers voor een eerste keer. We zijn erg tevreden over het verloop van ons evenement".Veertig heren deden mee aan de finale van het NK. De zevende en tevens laatste ronde van deze competitie werd vandaag gevlogen op het circuit. Deelnemers hebben een speciale digitale bril op die in verbinding staat met een camera op hun drone. Zo zien de racers waar ze zich bevinden want door snelheden van 150 kilometer per uur is een race-drone met het blote oog moeilijk te volgen. De snelste tijd werd genoteerd door Mennema.Overige bezoekers konden vandaag ook allerlei dingen doen, zien en proberen. Naast tal van demonstraties waren er drones in allerlei soorten en maten verkrijgbaar. Je kon zelf een drone besturen en voor kinderen was er een digitale drone-simulator. Liefhebbers van de steeds populairder wordende hobby konden hun hart ophalen in Assen.Ebbinge spreekt van een succes en ziet het al weer helemaal zitten voor volgend jaar. "Ik sprak net met burgemeester Marco Out en Peter Oosterbaan, directeur van het circuit. Als het aan de gemeente, het circuit en de organisatie ligt, staat hier volgend jaar de tweede editie op het programma."