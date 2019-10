'Op fietse' naar Almelo om Emmen-fan Dennis te steunen

Dennis heeft een hersenbloeding gehad, en het gaat nog niet goed met hem, vertelt FC Emmen-fan Ben Oort. "We willen hem een steuntje in de rug geven en zeggen dat hij er niet alleen voor staat."Dennis Groen was volgens Oort 'een beetje van zijn a-propos' toen hij van de actie hoorde. "Dat is-ie niet snel. Ik kan je vertellen dat-ie het fantastisch vindt en er absoluut kippenvel van kreeg. Groen is vanavond ook in Almelo bij de wedstrijd. "Hij wordt gebracht met de wens-ambulance. Maar ik denk dat onze rit niet zo zwaar is", vervolgt Groen. "Zijn rit is veel zwaarder, dus daar doen we het voor.Heracles-supporters komen naar Emmen om hun steun te betuigen. De Almelose supportersvereniging komt een speciaal bedrukt t-shirt overhandigen. 'Locals 1903 steunt Dennis'.