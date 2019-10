DOS'46 blijft ook foutloos in veldtopper tegen KZ

Tegen de gasten uit Koog aan de Zaan stond de koppositie in de Ereklasse B op het spel. Evenals DOS'46 had KZ de vier voorgaande wedstrijden in de poule met zes clubs gewonnen.Het team van coach Pascal Zegwaard begon voortvarend aan de veldtopper. DOS'46 nam direct de leiding en bouwde deze marge in de eerste helft verder uit. Bij het rustsignaal was het verschil opgelopen tot 5 punten (15-10).De voorsprong van DOS'46 kwam in de tweede helft niet meer in gevaar. Sterker nog, de thuisploeg liep nog verder weg bij KZ. Uiteindelijk was het verschil tussen beide ploegen maar liefst tien punten.Voor DOS'46 begint nu de voorbereiding op de zaalcompetitie