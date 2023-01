Lijst met 191 oorlogsgevangenen duikt op bij Drents Archief

Wie zaten in de vrijwel laatste periode van de Tweede Wereldoorlog gevangen in het Huis van Bewaring in Assen? Het Drents Archief hoopt dat beter in beeld te krijgen dankzij waardevolle archiefstukken die het deze week overhandigd kreeg van familie van oud-gevangenisbewaker Hendrik Geerts.

Deze Geerts speelde een belangrijke rol in het verzet van de Knokploeg Noord-Drenthe. De knokploeg bevrijdde op 11 december 1944 32 verzetsmensen die gevangen zaten in Assen. De mannen uit Assen en omgeving werden vastgehouden door de Duitse bezetter en zouden worden gefusilleerd. Geerts hielp de knokploeg aan informatie over de wisseling van de wacht in het Huis van Bewaring en dankzij hem kon de knokploeg de sleutel van de deur namaken.

Het echtpaar Geerts kwam deze week naar het Drents Archief met het stapeltje archiefstukken van hun (schoon)vader met daarbij onder meer een lijst met 191 namen van gevangenen die van november 1944 tot 8 februari 1945 in het Huis van Bewaring in Assen zaten.

'Enorm waardevol'

De lijst is voor het Drents Archief het bijzonderste stuk uit de overhandiging van de familie Geerts. "De lijst is enorm waardevol voor ons, omdat we nu meer details hebben over gevangenen in de periode", zegt Ferry Sieders van het archief. "We merken dat lijsten in die periode niet altijd goed zijn bijgehouden, de registratie was niet overal even goed, daardoor missen we heel veel namen."

"Heel treffend hadden we op de dag van ontvangst nog een vraag over iemand die eind 1944 gevangen had gezeten in Assen. We konden deze familie op dat moment niet aan gegevens helpen", vertelt Sieders van het Drents Archief. "Maar later op de dag kregen we dus de lijsten van de familie Geerts en daar stond dit familielid wel op. Dus ik heb gelijk nog die middag de familie gebeld met het goede nieuws."

Stukken gevonden na het overlijden van Geerts

De zoon van Hendrik Geerts had zelf niet door hoe waardevol de lijst was. "Hij kwam alle stukken tegen na het overlijden van zijn vader, dus hij heeft er ook geen vragen over kunnen stellen. Uiteindelijk wist hij niet zo goed wat hij ermee moest, de kinderen wilden het ook niet hebben, dus besloot hij het aan te bieden aan het Drents Archief", legt Sieders uit.