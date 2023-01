Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Op zaterdag de regen toch trotseren? Sluit je aan bij de feestelijke plantdag van het project Groene Dorpen 'Anreep-Schieven'. Het is de afsluiting van het project dat moet zorgen voor de versterking van de karakteristieke erf- en dorpsbeplanting in de buurtschap Anreep-Schieven. Om half tien is er een bescheiden opening op Schieven 6, daar wordt ook de eerste boom geplant. Dat is ook het uitgiftepunt van het plantgoed.