FC Emmen kansloos onderuit in Almelo

Door de nederlaag zakt FC Emmen in ieder geval een paar uur naar de 15e plaats in de eredivisie.Heracles was vanaf minuut 1 de baas in het Erve Asito Stadion in Almelo, maar ondanks het overwicht bleven kansen lang uit al moest Dennis Telgenkamp wel twee keer in actie komen. De eerste keer pikte hij de bal voor de voeten van Cyriel Dessers weg en daarna keerde de doelman een schot van dichtbij van Joey Konings. Uit de corner schoot Robin Pröpper naast. De derde kans, na een 33 minuten, was wel raak. Een voorzet van Sylvester van der Water werd simpel ingekopt door Dessers. De spits van de thuisclub verschalkte zijn bewaker Keziah Veendorp alsof hij een pupil was. Emmen kwam daarna iets beter in de wedstrijd en in de laatste vijf minuten voor de rust kreeg de formatie uit Drenthe zowaar een aantal mogelijkheden. Luciano Slagveer durfde niet uit te halen, Sergio Peña schoot een keer meters naast en Glenn Bijl was er nog het dichtst bij. Zijn poging ging voorlangs en kon net niet worden binnen gegleden door Slagveer.Lukkien gaf dezelfde elf in de tweede helft de kans op eerherstel, maar dat kwam er niet en zat er eigenlijk ook geen moment in. Helemaal niet toen de thuisclub na een uur op 2-0 kwam. Een voorzet van Lennart Czyborra werd door Veendorp, onder druk van Dessers, in eigen doel getikt.Lukkien bracht daarna nog Nikolai Laursen en Jafar Arias om het tij te keren. Maar dat lukte niet en ook een wonder of een toevalstreffer viel niet, waardoor de wedstrijd als een nachtkaars uitging.