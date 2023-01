Wolfaanval bij Dwingeloo bewezen, andere gevallen onduidelijk

Op 11 november werden bij Dwingeloo drie schapen doodgebeten door een wolf, zo is nu bewezen. Bij een pink die op 31 oktober bij Ekehaar verwondingen opliep, blijft onduidelijk welk dier de veroorzaker is. Dat geval neemt BIJ12 mee in de cijfers van november. Ook bij een aangevallen kalf bij Veenhuizen op 10 november is niet vast te stellen door welk dier het is gedood. Van vier gedode schapen bij Beilen op 18 november is het onderzoeksresultaat nog niet bekend gemaakt. Volgens BIJ12 is het nog niet gelukt om de eigenaar van de schapen in te lichten. Zodra dat is gebeurd, worden ook die resultaten openbaar gemaakt.