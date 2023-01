Henk Brink genomineerd als 'Beste Bestuurder'

Gedeputeerde Henk Brink is genomineerd als 'Beste Bestuurder' van het jaar 2022. De verkiezing wordt ieder jaar georganiseerd door het blad Binnenlands Bestuur.

Het blad wil met de verkiezing de kwaliteit van bestuurders in provincies, gemeenten en waterschappen laten zien.

Brink is in de eerste ronde door lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers verkozen tot beste bestuurder van Drenthe. "Een zeer deskundig en daadkrachtig bestuurder die zich hard maakt voor ondernemers." Zo omschrijven stemmers gedeputeerde Brink. "Hij is proactief richting bestuur en inwoners, en boekt volgens stemmers goede resultaten omdat hij de praktijk weet te vertalen naar de politiek-bestuurlijke wereld."