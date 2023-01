Burgemeester: 'FC Emmen hoeft geen losse vergunningen aan te vragen'

Burgemeesters die een betaaldvoetbalorganisatie (BVO) in hun gemeente hebben, willen dat de clubs in het vervolg voor elke wedstrijd van die club vooraf een vergunning aanvragen. In de vergunning moet beschreven staan wat het risicoprofiel van de wedstrijd is en hoe de veiligheid is geregeld.

Clubs met supporters die zich niet aan de vergunningsvoorwaarden houden krijgen straf, variërend van een waarschuwing bij de eerste keer tot een dwangsom of spelen zonder supporters bij herhaaldelijke overtredingen. Als uitsupporters zich als groep misdragen moet hun club de volgende keer of keren met minder of helemaal zonder publiek spelen.

Emmen is anders dan Amsterdam

Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen heeft meegedacht over het instrument voor burgemeesters. "Ik snap het landelijk heel goed, maar in Emmen heb ik het niet nodig", aldus de burgemeester. "Een club als FC Emmen heeft het uitstekend voor elkaar. Ik snap dat Amsterdam en Rotterdam dit handig vinden, maar zij begrijpen ook wel dat dit in Emmen anders ligt."

Afhankelijk van het risicoprofiel moet in de vergunning voor elke wedstrijd qua veiligheid beschreven worden hoe fouillering en schouw in het stadion zijn geregeld, hoe de kaartverkoop is georganiseerd, hoe het handhavingsbeleid eruit ziet, hoe een eventuele ontruiming van het stadion in zijn werk gaat en hoe er wordt omgegaan met supporters.

FC Emmen- sc Heerenveen

"Emmen heeft voor elke wedstrijd gewoon een vergunning", zegt Van Oosterhout. "We gaan aan het begin van het seizoen altijd even zitten en vaak voor elke wedstrijd ook nog even. Aan het begin van het seizoen bepalen welke wedstrijden meer aandacht nodig hebben dan anderen. Je kan je voorstellen dat een wedstrijd tegen RKC minder aandacht nodig heeft dan een wedstrijd tegen Ajax."

Toch is het bij Emmen weleens tot ongeregeldheden gekomen. Na de wedstrijd FC Emmen - sc Heerenveen waren er buiten het stadion ongeregeldheden. "Daar hebben we met de club wel naar gekeken, maar die vechtpartij kwam uit de lucht vallen", weet Van Oosterhout. "Heerenveen-supporters zaten op verschillende plekken in het stadion, dat is fout gegaan. Dat kan altijd een keer gebeuren."