Dames Sudosa winnen superieur van Donitas

Sudosa-Desto kende een goede start in de Topdivisie. De eerste wedstrijd werd thuis met 3-0 gewonnen van Huizen. Vorige week verloor het nipt van VV Utrecht met 3-2. Daardoor hadden de Assenaren na twee wedstrijden al vier punten.Een ontzettend scherp beginnend Sudosa liet geen spaan heel van Donitas in de eerste set. De ploeg van trainer Mark Afman was serverend, blokkerend en aanvallend veel sterker dan Donitas. De Groningers kwamen geen moment in hun spel, waardoor Sudosa uitliep naar 25-8.De Groningers waren in de tweede set wel gewaarschuwd en namen gelijk een 0-3 voorsprong. Sudosa was snel bij de les en boog de achterstand om naar een 7-4 voorsprong. Daarna waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. De ploeg van trainer Mark Afman leek aan het langste eind te trekken toen het een 23-20 voorsprong innam. Donitas kwam terug tot gelijke hoogte, maar aanvoerster Anike van Oosterom zorgde ervoor dat Sudosa een setpoint kreeg. Een knap block van Cindy Zandstra en Rianne Vogt zorgde ervoor dat ook de tweede set naar de ploeg uit Assen ging.Na een gelijkwaardig begin nam Sudosa al snel afstand van Donitas. De thuisploeg speelde bij vlagen weer even superieur als de eerste set. Het overliep de Groningse studentenploeg. De score was niet zo afgetekend als set 1, maar het verschil was aanzienlijk genoeg om het verschil goed aan te duiden.