Olhaco en Sudosa-Desto winnen overtuigend

Olhaco deed in Sneek de beste zaken. De ploeg uit Hoogeveen stond na een nipte zege en een nipte nederlaag op 5 punten uit twee wedstrijden. Daarmee was een plek in de middenmoot voor Olhaco weggelegd.Tegen Sneek kregen de Drenten het niet cadeau. In alle vier sets was het verschil minimaal: 23-25, 23-25, 22-25 en 28-30. Na afloop waren de volle vijf punten echter wel voor Olhaco. De Hoogeveners komen daardoor in de stand op tien punten en nemen daarmee de tweede plaats in de 1e divisie over.Sudosa-Desto kon niet de volle buit in eigen huis houden, maar de 3-1 was ruim voldoende om Orion 2 uit Doetinchem te verslaan. De eerste twee sets gingen in 25-20 en 25-23 naar de Assenaren. Alleen de derde set ging in 23-25 verloren. In de vierde set was Sudosa-Desto in 25-16 overtuigend de sterkste.Met vier punten komt het puntentotaal van Sudosa eveneens uit op tien. Daarmee staat het gelijk met Olhaco. Alleen het saldo van de Hoogeveners is beter. Huizen voert de 1e divisie aan met 14 punten uit 3 wedstrijden.