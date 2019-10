E&O verslaat directe concurrent Hellas

Bij rust was de score nog niet verder opgelopen dan 6-6. "Een bijzondere ruststand," gaf trainer Freek Gielen toe. "De dekking van beide ploegen stond sterk en de keepers hielden veel afstandsschoten tegen. Daarnaast raakten wij tot acht keer toe de lat of de paal. dat zorgde ervoor dat we niet konden uitlopen." legt hij uit.Na de rust begon de ploeg van Gielen meer kracht in hun schoten bij te zetten. Hierdoor kon E&O een kleine voorsprong steeds verder uitbouwen. Mede door Daan Molenbroek en Rick Wielage in de hoek kwam de thuisploeg steeds meer aan scoren toe. Uiteindelijk was 24-18 de overtuigende eindstand.De jongens hebben zich goed aan hun taken gehouden. We speelden in de eerste helft defensief en de keeper Bjorn Brachten stond goed. In de tweede helft dwongen we Hellas meer stappen te maken, waardoor wij ruimte kregen. Dat had achteraf eerder in de wedstrijd gemoeten. De zege is echter een verlossing voor ons, na twee gelijke spelen," legt Gielen uit.Veel tijd om te vieren is er echter niet. Volgende week staat opnieuw een topper op het programma. Dan moet E&O op bezoek bij koploper Quintus uit Kwintsheul. Het onderlinge verschil is één punt.