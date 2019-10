Michael de Leeuw: Niemand haalde een voldoende

Al hadden we drie dagen gevoetbald, gescoord hadden we nog niet. Tom Hiariej, middenvelder van FC Emmen na de 2-0 nederlaag bij Heracles

FC Emmen kansloos onderuit in Almelo

Stem: Wie was de beste Emmenaar tegen Heracles?

Lees hier: Het liveblog van Heracles - Emmen terug

De spits vond dat er in het elftal geen enkele positieve uitzondering te noemen was. "Niemand haalde een voldoende vanavond.""Het klinkt misschien gek, maar toch had ik de hele wedstrijd het gevoel dat er iets te halen was. Zelfs na de 2-0", aldus De Leeuw. Tom Hiariej dacht daar toch iets anders over. "Al hadden we drie dagen gespeeld, dan nog hadden we niet gescoord."Volgens de verdedigende middenvelder moet iedereen bij Emmen goed in de spiegel kijken. We hebben het laten afweten vandaag.We hebben teveel duels verloren en waren slordig aan de bal. Dat is de basis. En daarom verliezen we hier."