Lukkien: Het voelde ook aan de kant kansloos

"We hebben niet goed genoeg gespeeld om hier iets te halen, al begonnen we nog wel goed aan de wedstrijd. Maar na zo'n kwartier liep de wedstrijd bij ons weg. Hoe dat kan weet ik niet, dat wil ik nog even terugzien. Vervolgens zijn we afgetroefd op duelkracht, op slimmigheid en ook op voetballend vermogen."Lukkien keek vooral naar zijn eigen ploeg ('We waren voorin niet genoeg en werden twee keer afgetroefd bij de goals, waar Keziah Veendorp de duels verliest maar de voorzetten ook te gemakkelijk kunnen worden gegeven'), maar gaf ook de credits aan de thuisploeg. "Mauro Junior was goed en Cyriel Dessers was beter dan ons centrum achterin.""We hadden vandaag de stap naar de middenmoot willen zetten. Dat was de inzet van dit duel. We willen stabieler worden, maar dat waren we in ieder geval vanavond niet."