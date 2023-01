Viertal klemgereden en opgepakt voor oplichten bejaarde Annense

Twee van de mannen deden zich gisteren in gesprek met de vrouw voor als bankmedewerker. Eentje sprak haar telefonisch, de ander belde bij haar aan. De mannen maakten de vrouw wijs dat er iets mis was met haar bankrekening. De verdachte die bij de Annense aan huis kwam, wist haar bankgegevens en contant geld te stelen.

Wat de verdachten niet wisten, was dat de politie het viertal die ochtend had zien rijden en onopvallend in de gaten hield. Vanaf het huis van de bejaarde vrouw werden ze gevolgd, tot aan de carpoolplaats aan de Verlengde Stationsweg bij Zuidlaren. Daar werden ze klemgereden en aangehouden. Het contante geld in de auto, dat waarschijnlijk van het slachtoffer is, werd in beslag genomen.