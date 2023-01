Rudy Weima stopt als fractievoorzitter GroenLinks Midden-Drenthe

Rudy Weima treedt terug als fractievoorzitter van GroenLinks in Midden-Drenthe. Hij heeft een nieuwe baan bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) en kan dat niet combineren met zijn voorzitterschap. Henk van der Beek volgt hem op.

"Soms komt er een mooie kans voorbij en die moet je pakken", lacht Weima. "Ik heb nu ook een leuke baan en ik verdien goed, maar ik werk al 25 jaar op dezelfde plek. Op een gegeven moment wil je nog wel een keer een stap maken."

Voor hem is het logische keuze om zijn voorzitterschap neer te leggen. "De gemeente heeft regelmatig vergaderingen met de RUD. Het is dan raar als ik er zelf vervolgens wat over ga zeggen als ik in de raad zit. Dan ontstaat er toch wat spanning."

Genoten

Weima is negen jaar fractievoorzitter geweest van de partij. Een tijd waar hij van genoten heeft al zegt hij het zelf. "Een hoogtepunt voor mij is toch wel het in stand houden van een middelbare school in Midden-Drenthe." Daarmee doelt hij op de locatie in Beilen waar het Dr. Nassau College en het Vincent van Gogh gebruik van maken.

Ook is hij trots op het feit dat de gemeente zelf het zonnepark Leemdijk heeft kunnen realiseren. "Wij als GroenLinks hebben dat op de agenda gezet, maar we hebben het natuurlijk samen kunnen optuigen met hulp van de andere partijen."

Toch hadden dingen beter gekund vindt hij. Het vertrek van voormalig burgemeester Mieke Damsma noemt hij daarbij als voorbeeld. Zij vertrok vanwege een moeizame relatie met de raad. "Het is jammer dat het op die manier is verlopen. Dat had wellicht anders gekund."

Pensioen

Donderdagavond was zijn laatste commissievergadering bij de gemeente. Het werd nog even spannend. Er ontstond een discussie over de permanente bewoning op vakantieparken. "Ik was ook voorzitter van de avond. De gemoederen liepen best hoog op, maar ik ben blij dat alles in goede banen is verlopen. Het is ook gewoon heel erg leuk om te doen."