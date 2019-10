OCS #3: Wel hapjes, geen punten voor Elim

Aflevering 5 van Onze Club met het Onze Club Sterrenteam

"Het is wel gezellig, natuurlijk. Voornamelijk wanneer je wint. Wanneer je verliest is het wat minder." Jongeling Jay Doldersum kan de busrit waarderen, maar hoopt zaterdagmiddag vooral op punten. Voor de ranglijst en sfeer.In speelronde 3 gaat Elim op bezoek bij NEC Delfzijl. De eerste twee duels in de tweede klasse J verloren de rood-witten met 3-2. De opponent uit de havenstad heeft drie punten meer. "Ik word niet zenuwachtig", vertelt de jongste Doldersum. "Je weet dat de punten vanzelf gaan komen. Vroeg of laat. Ik heb geen stress."Terwijl uitsupporters een plaatsje zoeken langs de lijn of op de fraaie tribune van NEC Delfzijl schiet het Onze Club Sterrenteam uit de startblokken. Mike en Daymen Doldersum, de oudere broers van Jay, zijn vertrouwd gevaarlijk. In het eerst kwartier blijft de openingsgoal uit.Balverlies. Raymon Koekoek gaat achter een speler van NEC Delfzijl aan. Hij komt te fel in en moet er met direct rood af. "Mijn gevoel zegt een gele kaart. Dat was op zijn plaats geweest. Maar de scheidsrechter geeft rood en daar kun je niets tegen beginnen", zegt hoofdtrainer Jan-Otto Benjamins na de tijd.Na een half uur spelen zet Daymen Doldersum Elim tóch op voorsprong. Ook na de rust zijn de betere kansen voor de gasten. Tot Dion Zimmerman van NEC Delfzijl twee keer het net vindt (2-1). Met tien man is het Onze Club Sterrenteam niet bij machte op gelijke hoogte te komen. In de blessuretijd krijgt Elim de deksel op de neus: 3-1.Na twee kampioenschappen op rij staat Elim in de nieuwe klasse nog met lege handen. "Het is inderdaad even wennen. Maar ik weet zeker dat het wel goed komt. We zijn niet weggespeeld, hebben mogelijkheden gehad en maken ze niet. Er komt een zaterdag dat alles goed valt", verzekert Benjamins de kijker. "We gaan straks gewoon een biertje drinken en een hapje van de schaal nemen. Die heeft mijn vrouw gemaakt."