Oekraïense vluchtelingen in Assen vieren Malanka (Oekraïens oudjaar) met stamppotbuffet

Het is een bijzondere feestdag voor Oekraïense vluchtelingen. In hun cultuur vieren ze het nieuwe jaar niet op 1, maar op 14 januari. Gisteren was het dus oudejaarsavond, en dat werd bij Univé in Assen gevierd met een stamppotbuffet.

"Wij huisvesten hier zo'n 140 Oekraïners, die het natuurlijk ontzettend moeilijk hebben", zegt Ron Bavelaar van Univé. "En wij vonden het leuk de oudejaarsavond toch wat op te luisteren. En daarom hebben we deze stamppotmaaltijd georganiseerd voor hen."

Superontroerend

Univé vangt sinds mei vluchtelingen op. Dat zij oud en nieuw dit jaar een stuk minder uitbundig zouden vieren, hadden ze vorig jaar nog niet kunnen vermoeden. Laat staan dat dit in Assen zou zijn. Toch zijn de meeste mensen blij verrast door de actie van Univé. "Ik vind het superontroerend", zegt Izabella, locatiemanager Gemeentelijke Opvang Oekraïeners. Ze is zelf half Oekraïens, half Nederlands. Ze spreekt namens alle bewoners: "Het is een warm welkom voor ons. We waarderen het enorm."

Svetlana, die een half jaar geleden naar Nederland vluchtte: "Ik had niet verwacht dat ik op zo'n warme manier zou worden ontvangen, en dat het zo leuk zou worden."

Juliaanse kalender

Dat oud en nieuw pas op 13 en 14 januari wordt gevierd, heeft te maken met de christelijk-orthodoxe cultuur. Daar wordt de Juliaanse kalender gevolgd, in plaats van de Gregoriaanse. Oudejaarsavond noemen ze in Oekraïne 'Malanka'. Het is een van de belangrijkste feestdagen van het jaar, en het wordt toch wel heel anders gevierd dan in Nederland.

"Jonge mannen krijgen met Malanka een versierd geitenmasker op", vertellen Svetlana en Izabella. Samen met jonge dames gaan ze van deur naar deur. "Een beetje zoals Halloween", licht Izabella toe. "Ze krijgen dan stukjes worst, vodka en zoetigheid. En ze wensen elkaar gezondheid, geluk en liefde toe."

Vuurwerk

Vuurwerk hebben ze ook in Oekraïne, maar niet zoveel als hier. "Ik heb in mijn hele leven nog nooit zulk mooi vuurwerk gezien als hier in Nederland", vertelt Svetlana enthousiast. "Wij hebben het ook wel, maar niet in zo'n mate, zo mooi en zo uitbundig."