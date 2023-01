Man uit Nijeveen krijgt boete voor beledigen politie bij boerenprotest

Een 49-jarige man uit Nijeveen heeft een boete gekregen voor het beledigen van twee ME'ers tijdens boerenprotesten bij het provinciehuis van Overijssel op 1 december vorig jaar. Hij stond vandaag met twee anderen voor de politierechter in de rechtbank in Zwolle.

Naast de boete voor de Drent kreeg ook een 53-jarige man uit IJsselham een boete. Hij stond met zijn en trekker met giertank geparkeerd in de berm voor het provinciehuis. In de noodverordening van de gemeente stond dat giertanken niet binnen de bebouwde kom mochten komen. Toen agenten hem sommeerden de giertank weg te zetten, weigerde hij.

Enkele tientallen boeren en sympathisanten woonden de zitting bij. Even werd overwogen de zaak stil te leggen toen bleek dat op de tribune iemand de zitting live aan het streamen was. "Het is tegen de huisregels maar er is niets geheims aan deze zaak", reageerde de rechter die het toestond.