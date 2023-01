Reddingswerker Pieter Wittenberg wacht af: 'Ik blijf aan de haak spartelen'

Reddingswerker Pieter Wittenberg uit Peest voelt nauwelijks opluchting nu hij en ruim twintig medeverdachten in Griekenland niet langer terecht staan voor spionage. Ze worden wel nog altijd verdacht van onder meer mensensmokkel, fraude en witwassen. "We kunnen geen feestje vieren", verzucht Wittenberg.

De rechter schrapte de aanklacht van spionage, onder meer vanwege procedurele fouten die in het proces zijn gemaakt. "Aan de ene kant ben ik opgelucht, aan de andere kant vreselijk verdrietig. Het is jammer, want er is geen uitspraak gekomen", zegt Wittenberg. "We hadden graag de bevestiging gekregen dat wat we deden, niet strafbaar is. Nu blijft er een dreiging boven de markt hangen."

Vluchtelingen de dupe

De 75-jarige Wittenberg en de medeverdachten ontkennen alle aantijgingen. Zij zeggen mensenlevens te hebben gered door in 2018 vluchtelingen uit zee te halen. Volgens Wittenberg zijn de vluchtelingen uiteindelijk de dupe. "Deze arme mensen worden niet meer verder geholpen. Niemand durft nu op het strand te zijn, ook journalisten niet. En dus is er geen controle wat er gaat gebeuren met de vluchtelingen die alsnog op het strand aankomen."

Wittenberg kookte op Lesbos voor vluchtelingen en was schipper van een reddingsboot. Volgens hem zorgden hij en andere vrijwilligers ervoor dat de bootvluchtelingen op een veilige plek aan de kust terechtkwamen. "Helaas moeten we nu vaststellen dat ze nog steeds teruggezet worden op zee. Dat is levensgevaarlijk en bovendien tegen de internationale wet", stelt Wittenberg.

Twee scenario's

Ondanks de tegenvallende uitspraak blijft de Drent strijdbaar. "We moeten gewoon blijven vechten. Het vervelende is wel dat we aan de haak blijven spartelen. We weten niet wanneer de officier van justitie wanneer met zijn nieuwe aanklacht komt. Het kan op twee manieren over zijn; of de officier brengt het voor bij de rechter en die doet een uitspraak, of we moeten wachten tot 2038 en dan is het verjaard."