Assenaren vertrokken met voedselpakketten naar oorlogsgebied: 'Dankbaar om doorgeefluik te zijn'

Gezonde spanning

De mannen hebben geen last van spanning. Ze voelen alleen gezonde spanning. "We gaan met zijn vijven en we zijn er allemaal al meerdere keren geweest. Twee van ons ook al tijdens de oorlog. Uit ervaring weten zij dat je er in Nederland meer van merkt dan als je daar bent. Dat komt doordat je hier elke ontwikkeling op je smartphone volgt."

Verkade geeft wel toe: "Natuurlijk is het wel spannend, want het blijft een land in oorlog."

Een stoot kaarsen

Ze hebben er vooral zin in. "We hebben er heel veel zin in om onze vrienden te ontmoeten en de mensen daar te helpen."

En dat helpen, dat komt wel goed. Verkade had contact met een vriend uit Oekraïne. "We kregen beelden van een contactpersoon in Oekraïne. Hij zei dat hij in een zigeunerkamp geweest. Bij het uitdelen van de voedselpakketten leek het wel of er ruzie ontstond. De mensen probeerden de auto in te duiken. Je zag op de beelden dat mensen zich bij de auto met de goederen gingen verdringen, zodat ze maar niet tekort kwamen."

Verkade wijst even naar de auto. "De auto zit vol. Je loopt de Xenos binnen en daar krijg je een stoot kaarsen mee. Zo veel dat je het eigenlijk niet eens kan tillen. Die mogen wij gewoon uitdelen. Dat we dat mogen doen, dat is gewoon fantastisch."